لافروف يدعو لحل القضية الفلسطينية عبر المفاوضات تحت رعاية «الرباعية» الدولية

شكك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في جدوى "خطة السلام الأمريكية" كإطار للتسوية الشرق أوسطية .. مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية عبر المفاوضات متعددة الأطراف تحت رعاية "الرباعية" الدولية.

وقال لافروف - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - "إن المشروع الأمريكي يفترض حل كافة الملفات المحورية المتعلقة بتحديد (الوضع النهائي) للأراضي الفلسطينية، وهي الحدود والمستوطنات والقدس الشرقية واللاجئين، عن طريق تنازلات أحادية لمصلحة إسرائيل"، مضيفا: "من المشكوك فيه أن يساعد مثل هذا الموقف في تحسين الوضع، بدليل أن الفلسطينيين رفضوا ما يسمى صفقة القرن رفضا قاطعا".

وأكد لافروف استعداد موسكو للإسهام في إيجاد حلول وسط للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار الرباعية الدولية التي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة إجراء مفاوضات متعددة الأطراف تحت رعاية دولية.

وتابع قائلا: "نعتقد أن رباعية الوسطاء الدوليين يمكنها القيام بهذا الدور باعتبارها الآلية الوحيدة التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمتابعة عملية السلام في الشرق الأوسط؛ وروسيا كعضو في اللجنة الرباعية مستعدة لتسهيل التوصل إلى حل وسط".

وفي سياق متصل.. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيطاليا في صيغة "2+2" يبحثون في روما غدا الثلاثاء، قضايا تتعلق بالاستقرار الاستراتيجي مثل الحد من التسلح والعلاقات الروسية مع حلف شمال الأطلسي والملف الليبي والسوري.

وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف - وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "سيتم خلال الاجتماع بحث القضايا الدولية الملحة، مثل الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح والعلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا وليبيا".

وأشار لافروف إلى أن موسكو تعول على هذه المحادثات، وتعتبرها فرصة جيدة لإجراء تحليل شامل للقضايا الرئيسية في العصر الحديث، في محاولة لاتخاذ خطوات منسقة.

وأعلن لافروف أنه سيتم عقد اجتماع للجنة البرلمانية الروسية-الإيطالية في موسكو أوائل الشهر المقبل.

وقال وزير الخارجية الروسي: "التعاون بين البرلمانات يلعب دورا مهما في تعزيز الثقة المتبادلة.. ونأمل أن يصبح عقد الاجتماع الدوري للجنة البرلمانية الروسية الإيطالية الشهر المقبل في موسكو خطوة مهمة في تطوير (هذه الثقة)".