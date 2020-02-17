وزيرة الصحة تشهد احتفالية انتهاء العزل للمصريين العائدين من الصين

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان: "اليوم فارق في حياة المصريين ويثبت مدى حرص القيادة السياسية على أبنائها في الداخل والخارج".

جاء ذلك على هامش احتفالية وزارة الصحة بعودة المصريين العائدين من ووهان بعد قضائهم لفترة الحجر بمعسكر العزل بمحافظة مطروح.

ووجهت زايد، الشكر للطاقم الطبي والطاقم الإداري لهم، وطاقم قيادة الطائرة ورجال مصلحة الجوزات بوزارة الداخلية، لافتة إلى تكاتف جميع أجهزة الدولة للحافظ على أبنائنا بالخارج والداخل.

من جهته، قال الدكتور علاء عيد مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن جميع الفرق الطبية والخدمات الإدارية المعاونة لها كانت مدربة على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات القادمة من ووهان بالصين.

وأضاف أن رجال الحجر الصحي بمنافذ مطروح على يقظة تامة ووعي دائم بما يقدمونه من عمل للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى تفعيل برنامج يتابع القادمين من الخارج بمطار القاهرة الدولي، ويتم إرسال بيانات العائدين إلى مديرياتهم المقيمين بها بعد عمل كامل الإجراءات الاحترازية والفحص بالحجر الصحي، كما تم عمل ملفات صحية لكل القادمين وكذلك الفريق الطبي المعالج.

وذكر أن مستشفى النجيلة مجهزة على أعلى مستوى بأحدث الحالات، ومستعدة لاستقبال أية حالات قلب أو جراحة، مؤكدا أن جميع مستشفيات الحميات مجهزة على أعلى مستوى ويوجد بها مجموعة من أفضل الأطباء والاستشاريين بها.