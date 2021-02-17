أول دفعة من لقاحات كورونا في طريقها إلى غزة بعد موافقة إسرائيل

أعلنت مصادر فلسطينية، أن أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد في طريقها إلى غزة، بعد موافقة إسرائيل، اليوم الأربعاء، على إدخالها للقطاع.



وأفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان، بأن الوزارة أعادت إرسال ألفين جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي من مستودعات الوزارة في رام الله إلى مستودعاتها في قطاع غزة.



وذكرت الكيلة، أن الجرعات مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى فيروس كورونا والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.



وأعلنت إسرائيل موافقتها على إدخال اللقاحات إلى قطاع غزة بعد يومين من رفضها ذلك.



وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني جانتس، وافقا على طلب السلطة الفلسطينية بإدخال لقاحات كورونا إلى غزة.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قالت إن إسرائيل منعت أول أمس إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، وطالبت بتدخل دولي لتمكينها من إدخال اللقاحات.



وسجل قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ عام 2007 نحو 54 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها 538 حالة وفاة.