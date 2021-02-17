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موسكو: تعلن اعتراض مجموعة من الطائرات الحربية الفرنسية فوق البحر الأسود

موسكو - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 6:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 6:01 م
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن اثنتين من مقاتلاتها من طراز "سو-27" اعترضتا مجموعة من طائرات حربية فرنسية قرب حدود البلاد فوق البحر الأسود.

وأكد المركز الوطني لإدارة الدفاع - حسبما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - اليوم الأربعاء، أن الرادارات الروسية رصدت اليوم مجموعة من الأهداف الجوية فوق المياه الدولية في البحر الأسود كانت تقترب من حدود البلاد، مشيرا إلى أن المقاتلتين الروسيتين التابعتين لقوات المنطقة الجنوبية العسكرية أقلعتا بهدف التعرف على هذه الأهداف ومنعها من اختراق حدود البلاد، حيث تبين أن هذه المجموعة تضم ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الفرنسي، وهي مقاتلتان من طراز "ميراج 2000" وطائرة وقود من طراز "بوينغ كيه سي-135".

وأضاف أن - المقاتلتين الروسيتين - واكبتا الطائرات الفرنسية خلال تحليقها فوق مياه البحر الأسود ثم عادتا إلى قاعدتهما بعد أن ابتعدت هذه الطائرات عن الحدود الروسية.

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