 اليابان تطلق حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 17 فبراير 2021 8:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

اليابان تطلق حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 8:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 8:10 ص

أطلقت اليابان اليوم الأربعاء حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك قبل أقل من ستة أشهر على استضافة العاصمة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية.

وهناك نحو 40 ألف شخص من العاملين في المجال الصحي سيكونون في طليعة من يتلقون اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك".

ويشمل ذلك 20 ألف طبيب وممرضة من الذين وافقوا على المشاركة في دراسة للآثار الجانبية المحتملة للقاح.

وسيتم إعطاء اللقاح لـ 7ر3 مليون عامل آخر في المجال الصحي في آذار/مارس. وبدءا من نيسان/أبريل، سيحل دور حوالي 36 مليون ممن تزيد أعمارهم على 65 عاما للحصول على اللقاح.

وتعرضت حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا لانتقادات شديدة في الداخل بسبب إدارتها للأزمة أثناء جائحة فيروس كورونا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك