قال محمد معيط وزير المالية، إن المجلس القومي للأجور هو المسؤول الوحيد لتحديد البيانات وزيادة المرتبات للقطاع الخاص، مضيفًا أن هناك 5 ملايين ونصف المليون عامل سيستفيدون من زيادة الأجور المقرر تطبيقها بدءً من يوليو المقبل.

وتابع، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن مشروع بنبان جذب عددًا كبيرًا من فرص العمل، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة خلال الفترة الماضية بما يقرب لـ 2000 موظف في الضرائب و1000 موظف بالجمارك، وتم الموافقة عليهم بناءً على اختبارات.

واستكمل، أن بعض أنواع التضخم يمكن تعويض المواطن بشأنها، لكن أنواع أخرى لا يمكن تعويضه بخصوصها، والأمر يختلف وفقا لمدى احتياج المواطن للسلع، مضيفًا أن آليات الدولة نجحت في منع الاحتكار خلال أزمة فيروس كورونا.

وأضاف، أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار السلع، بينها سعر النفط العالمي، متابعًا أن مصر أدارت أزمة كورونا بدون طابور واحد، كما حدث في الكثير من الدول ومن بينها الطوابير في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وحول إمكانية فرض التسعير الجبري، قال، وزير المالية: «لو السعر مش متوازن للتاجر، هيبيع في السوق السوداء، لكن حال حدوث احتكار تتدخل الأجهزة المعنية كجهاز حماية المستهلك بفرض عقوبات»، متابعًا أن المشروعات التي تنفذها الدولة توفر فرص عمل جديدة، ومنها مشروعات تبطين الترع.

وحول مسابقات التعيين في الحكومة، أكد الدكتور محمد معيط، أنه تم إجراء مسابقة الضرائب، قائلًا: «أتحدى ادعاء أي شخص تعيينه بواسطة، ولا احتمال واحد في المليون، اعتمدنا على برنامج أعمى لا يرى إلى المواصفات والأسئلة التي يجيب عليها المتقدم، فضلا عن اختبار شفوي».



