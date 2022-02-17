الكرملين: مزاعم الغزو الروسي لأوكرانيا بعد 20 فبراير مزيفة وغير صحيحة

قال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إن التصريحات وسائل الإعلام الغربية حول مزاعم الغزو الروسي لأوكرانيا بعد 20 فبراير الجاري «مزيفة وغير صحيحة»، وذلك حسبما نشر موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الخميس.



وأضاف «بيسكوف» في تصريحات صحفية اليوم الخميس: «الجميع سمعوا العديد من التواريخ لبدء الغزو الروسي المزعوم، لكن تبين أن كل هذا كان مزيفا وحشوا غير مسؤول.. بعد 20 فبراير.. لقد سمعنا كثيرا من التواريخ، والان بنسخة أكثر تحديدا. تبين أن كل هذا كان عبارة عن حشو آخر، مزيف وغير مسؤول. لم يعترف أي من مؤلفي هذه التقارير المزيفة لاحقا بأنهم كانوا مخطئين. آمل عدم تصديق مثل هذا الزيف».



من جانب آخر، وصف الناطق باسم الكرملين التصريحات المتعلقة حول الحشد والنقل الإضافي المزعوم للجنود الروس إلى الحدود مع أوكرانيا بأنها «اتهامات لا أساس لها، كما هو الحال دائما».



وبخصوص التصعيد عند خطوط التماس في دونباس، شرق أوكرانيا، أكد «بيسكوف» أن موسكو تراقب الوضع في جنوب شرق أوكرانيا عن كثب وتصرفات وإجراءات روسيا ستعتمد بناء على تطور الأوضاع.