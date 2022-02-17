 بايدن وشولتس يشددان على تعزيز قوات الناتو اذا غزت روسيا أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن وشولتس يشددان على تعزيز قوات الناتو اذا غزت روسيا أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 8:58 ص | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 8:58 ص

ناقش الرئيس الامريكي جو بايدن مع المستشار الالماني أولاف شولتس محادثاتهما مع الرئيسين الروسي والأوكراني بشأن الأزمة على الحدود الأوكرانية .
وذكر البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - أن بايدن وشولتش شددا خلال مكالمة هاتفية على أهمية استمرار التنسيق عبر الأطلسي وتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو اذا غزت روسيا أوكرانيا .
وكشفت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عن أنها أرسلت طائرات مقاتلة من طراز " إف ـ 35 " إلى ألمانيا يوم الاثنين الماضي لتعزيز دفاعات حلف شمال الأطلسي " ناتو".
ويأتي هذا بينما أفادت التقارير بأن روسيا ما زال لديها أكثر من 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.


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