بايدن وشولتس يشددان على تعزيز قوات الناتو اذا غزت روسيا أوكرانيا

ناقش الرئيس الامريكي جو بايدن مع المستشار الالماني أولاف شولتس محادثاتهما مع الرئيسين الروسي والأوكراني بشأن الأزمة على الحدود الأوكرانية .

وذكر البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - أن بايدن وشولتش شددا خلال مكالمة هاتفية على أهمية استمرار التنسيق عبر الأطلسي وتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو اذا غزت روسيا أوكرانيا .

وكشفت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عن أنها أرسلت طائرات مقاتلة من طراز " إف ـ 35 " إلى ألمانيا يوم الاثنين الماضي لتعزيز دفاعات حلف شمال الأطلسي " ناتو".

ويأتي هذا بينما أفادت التقارير بأن روسيا ما زال لديها أكثر من 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.