كوريا الجنوبية تعبر عن قلقها العميق من قرار إسرائيل بتوسيع المستوطنات

أعربت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن قلقها العميق إزاء قرار إسرائيل بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية في بيان على لسان المتحدث، إنها تعبر عن قلقها العميق، من احتمال تقويض قرار إسرائيل الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ودعت الحكومة الكورية الجنوبية، إلى وقف أي تصرف يؤدي إلى تصعيد التوترات في الضفة الغربية، وسط ارتفاع حصيلة ضحايا في صفوف المدنيين مؤخرا بسبب تصاعد العنف في هذه المنطقة.

وتدعم الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سياسة التوسع في المستوطنات، وقررت في يوم 12 فبراير الجاري إضفاء الشرعية على 9 مستوطنات في الضفة الغربية.

ولا يعترف القانون الدولي باحتلال إسرائيل للضفة الغربية.

وأصدر وزراء الخارجية من القوى الغربية؛ بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها، بيانا مشتركا في يوم 14 فبراير، وأدانوا فيه قرار إسرائيل لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.