اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أسعار تذاكر الحضور الجماهيري في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة والتي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 19 فبراير الجاري وحتى 11 مارس المقبل.

وحدد الاتحاد أسعار التذاكر بواقع 50 جنيهًا للدرجة الثالثة،75 جنيهًا للدرجة الثانية،150 جنيهًا للدرجة الأولى و350 جنيهًا للمقصورة.

ومن المحتمل ان تشهد البطولة حضوراً مكثفاً من أفضل الكشافة من الأندية الأفريقية الرائدة والأندية العالمية لمتابعة نجوم المنتخبات المشاركة، بحسب تصريحات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي تلقى عدداً غير مسبوق من الطلبات من الكشافة والأندية الذين يبحثون عن الاعتماد لهذا الحدث.

ويشارك في البطولة 12 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ، وأسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات يضم كل مجموعة 4 منتخبات، والتي جاءت كما يلي:

المجموعة الأولى: مصر، موزمبيق، السنغال ونيجيريا.

المجموعة الثانية: أوغندا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو.

المجموعة الثالثة:جامبيا وتونس وبنين وزامبيا.

وتؤهل البطولة أصحاب المراكز الأربعة الأولى للعب في كأس العالم 2023 والذي ستقام في أندونيسيا خلال الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو من العام المقبل.