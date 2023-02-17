قالت هيئة الدواء المصرية، إن المرأة أحيانا تتناول بعض الأدوية خلال الحمل، ولابد من التأكد أن هذه الأدوية آمنة على صحة الأم والجنين، لأن بعض الأدوية ممنوعة في أثناء الحمل.



وأوضحت الهيئة أن أشهر الأدوية غير الوصفية الممنوعة في فترة الحمل هي:



1- أدوية الرشح واحتقان الأنف، مثل "السودوافدرين، فينيليفرين"، وتمنع خاصة في الثلث الأول من الحمل.



2- أدوية الكحة، خصوصا التي تحتوي على مادة جوافينيسين وتمنع تحديدا في الثلث الأول من الحمل.



3- المسكنات، مثل: "الأسبرين والآيبوبروفين"، والتي من الممكن أن تسبب تشوهات خلقية للجنين.



4- بعض أنواع أدوية حبوب الشباب مثل الأيزوتريتينوين.



5- مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وهي نوع من أنواع أدوية الضغط.



6- بعض أنواع أدوية الصرع، مثل حمض الفالبوريك.



7- بعض أنواع المضادات الحيوية مثل التتراسيكلين.



8- ميثاتروكسيت، وهو دواء متعدد الإستخدامات مثل استخدامه في علاج التهاب المفاصل.



9- وارفرين، وهو دواء يستخدم لمنع تجلط الدم.



10- الليثيوم، هو دواء يستخدم في علاج مرض اضطراب ثنائي.