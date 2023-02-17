الهيئة العامة لقصور الثقافة تقدم حفلا ساهرا بالمحلة

تابع العديد من أهالي محافظة الغربية، مساء أمس الخميس، فعاليات الحفل الساهر الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، والذي شهد عرضا فنيا جديدا لفرقة كورال الأطفال، بقيادة المايسترو الفنان محمد مسعد.

بدأت فعاليات الحفل الفني بعزف للنشيد الوطني، فيما قدمت فرقة كورال أطفال مسرح 23 يوليو فاصلا منوعا من أغاني عمالقة الطرب الأصيل، ومن بينها: "أنت عمري" لسيدة الغناء العربي، و"مستنياك" للفنانة عزيزة جلال، ورائعة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ "كامل الأوصاف"، و"كوكب تاني" للفنان مدحت صالح، و"نسم علينا الهوا" لقيثارة الشرق السيدة فيروز، بجانب كوكتيل من أفضل الأغاني الوطنية، استطاعوا من خلالها الاستحواذ على إعجاب وتصفيق الجمهور.

من جانبه، أكد الأديب جابر سركيس، مدير عام الثقافة بمحافظة الغربية، حرص قصور الثقافة على تنظيم مثل تلك الفعاليات الفنية على مسرح 23 يوليو منذ افتتاحه منتصف شهر يناير من العام 2022، لافتا إلى سعي الهيئة في الارتقاء بالذوق العام للشارع المصري، من خلال إقامة العديد من الفعاليات الفنية التي تقدم أغاني عمالقة الفن في مصر والوطن العربي.

كما ودعا الجمهور المتواجد لحضور السهرة الفنية المزمع إقامتها يوم الخميس المقبل، والتي تحييها فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية.