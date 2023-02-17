سانا: مقتل 53 سوريا في هجوم لـ داعش شرق مدينة السخنة بريف حمص

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الجمعة، بمقتل 53 مواطنا في اعتداء نفذه "إرهابيو تنظيم داعش الإرهابي" جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.



ونقلت الوكالة عن مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة قوله إن جثامين 53 شخصا وصلت إلى المشفى حيث تبين بعد الكشف عليها أن الوفاة ناتجة عن طلقات نارية بالرأس.



وأشار إلى وجود خمسة إصابات مختلفة نتيجة تعرضهم لشظايا في كامل أنحاء الجسم حيث أجريت لهم الإسعافات اللازمة بمشفى تدمر وتم نقلهم إلى مشافي حمص.



وذكر أحد الناجين لـ"سانا"، أن "عناصر تنظيم داعش الإرهابي حرقوا سيارات المواطنين بالموقع".