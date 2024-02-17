كشفت الفنانة دينا الشربيني عن حلمها ببناء دار لرعاية الأيتام ومساعدة الأطفال، مشيرة إلى أنها تعلمت منذ نشأتها التفكير في مشاكل الآخرين بفضل عائلتها.

وردت خلال مقابلة لبرنامج «‏Sold Out‏» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» ‏على سؤال الإعلامي محمود سعد، حول مدى رغبتها في تكوين عائلة كبيرة على غرار مسلسل «كامل العدد» الذي شاركت في ببطولته، قائلة، «كان نفسي يكون عندي 6 أولاد»، لتمزح مع جمهور البرنامج بعدها بقولها «أنا لسه صغيرة أوي».

وعن أكثر أغاني الحب التي تحبها، اختارت دينا الشربيني أغنية «ب فتحة با بحبك» للفنان عمرو دياب.

وكشفت عن رغبتها في الزواج وتكوين أسرة، أوضحت أنها ترى الزواج نصيب، ولا يجب أن يكون مجرد قرار عادي، قائلة: «في ناس بيتزوجوا علشان هما لازم يتزوجوا، لكن الزواج المفروض يكون إحساسك أن الشخص اللي معاك تقدر تكمل لنهاية عمرك، وتكون معاه عيلة وأولاد، وتكون متأكد أنه الإنسان الصح».

وعن شخصيتها، قالت إنها شخصية متسرعة، لدرجة التعبير عن شعورها بالحب تجاه الطرف الآخر دون تردد، قائلة: «الحب حاجة حلوة، إحساس حلو، مش شرط حب شخصي».