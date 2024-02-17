 «بحبك» لعمرو دياب.. دينا الشربيني تُفصح عن أغنية الحب المفضلة لديها - بوابة الشروق
السبت 17 فبراير 2024 3:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

«بحبك» لعمرو دياب.. دينا الشربيني تُفصح عن أغنية الحب المفضلة لديها

محمد شعبان
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 2:26 ص | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 2:26 ص

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن حلمها ببناء دار لرعاية الأيتام ومساعدة الأطفال، مشيرة إلى أنها تعلمت منذ نشأتها التفكير في مشاكل الآخرين بفضل عائلتها.

وردت خلال مقابلة لبرنامج «‏Sold Out‏» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» ‏على سؤال الإعلامي محمود سعد، حول مدى رغبتها في تكوين عائلة كبيرة على غرار مسلسل «كامل العدد» الذي شاركت في ببطولته، قائلة، «كان نفسي يكون عندي 6 أولاد»، لتمزح مع جمهور البرنامج بعدها بقولها «أنا لسه صغيرة أوي».

وعن أكثر أغاني الحب التي تحبها، اختارت دينا الشربيني أغنية «ب فتحة با بحبك» للفنان عمرو دياب.

وكشفت عن رغبتها في الزواج وتكوين أسرة، أوضحت أنها ترى الزواج نصيب، ولا يجب أن يكون مجرد قرار عادي، قائلة: «في ناس بيتزوجوا علشان هما لازم يتزوجوا، لكن الزواج المفروض يكون إحساسك أن الشخص اللي معاك تقدر تكمل لنهاية عمرك، وتكون معاه عيلة وأولاد، وتكون متأكد أنه الإنسان الصح».

وعن شخصيتها، قالت إنها شخصية متسرعة، لدرجة التعبير عن شعورها بالحب تجاه الطرف الآخر دون تردد، قائلة: «الحب حاجة حلوة، إحساس حلو، مش شرط حب شخصي».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك