المبعوث الأمريكي: إسرائيل قتلت أفرادا من الشرطة الفلسطينية كانوا يحرسون قافلة مساعدات أممية في غزة

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط دافيد ساترفيلد، إن الجيش الإسرائيلي قتل في وقت سابق من شهر فبراير أفرادا من الشرطة الفلسطينية كانوا يحرسون قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، في مدينة رفح المحاصرة جنوبي قطاع غزة.

وأضاف ساترفيلد، وهو كبير الدبلوماسيين الأميركيين المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، أن "نتيجة لذلك ترفض الشرطة الفلسطينية حماية القوافل، مما يعرقل توصيل المساعدات داخل غزة"، بحسب وكالى معا الفلسطينية.

وتابع في فعالية استضافتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ومقرها واشنطن: "مع رحيل حراسة الشرطة، أصبح من المستحيل فعليا على الأمم المتحدة أو أي طرف آخر نقل المساعدات بأمان إلى غزة بسبب الجماعات الإجرامية".

وصرح ساترفيلد إن قوة الحراسة كانت تتضمن أعضاء في حماس، وأيضا أفرادا ليس لهم أي ارتباط بالحركة.