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بدا مارسيل كولر المدير الفني للأهلي راضيا عن التعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف مساء الجمعة في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "المباراة كانت صعبة وشهدت فرصا من الفريقين".

أضاف المدرب السويسري "تأثرنا نسبيًّا بفترة التوقف بعكس الفريق الجزائري الذي خاض عدة مواجهات جعلته جاهزا بشكل أفضل، وهذا ما ظهر خلال المباراة".

تابع "سعينا لفرض أسلوبنا خاصة في الشوط الأول الذي شهد فرصتين محققتين ولكن لم نستغلها".

واصل المدير الفني للأهلي "التعادل في مثل هذه الظروف يعد نتيجة طبيعية، خاصة وأن اللاعبين الدوليين لم يشاركوا إلا في تدريبات قليلة ولم يخوضوا أي مباراة مع الفريق منذ أسابيع".

واستطر مارسيل كولر "سنطوي صفحة مباراة بلوزداد، للتفكير في الإعداد لمباراة ميدياما خاصة وأن نقاط جميع فرق المجموعة متقاربة وكل نقطة أصبحت لها حسابات دقيقة".

وختم كولر تصريحاته "سأحاول تجهيز الفريق في أسرع وقت ممكن حتى ننجح في فرض أسلوبنا، ونسعى للفوز في المباراتين القادمتين وحصد 6 نقاط لضمان التأهل لدور الثمانية".