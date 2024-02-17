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فريق المعارض الروسي أليكسى نافالني يؤكد وفاته

د ب أ
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 4:18 م | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 4:18 م

أكد فريق المعارض الروسي المسجون اليكسى نافالني وفاته، وفق ما نقلته كيرا يارميش، المتحدثة باسم نافالنى على منصة إكس نقلا عن والدته، التى زارت السجن فى شمال روسيا.

وكتبت يارميش "قتل اليكسي نافالني. حدثت وفاته في 16 فبراير، في الساعة الثانية و17 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، بحسب الرسالة الرسمية الموجهة إلى والدة اليكسي".

وذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن سلطات إدارة السجن أن نافالني انهار يوم أمس الجمعة بعد أن كان يسير في المنشأة العقابية التي كان يتواجد بها في منطقة يامال بشمال روسيا وفقد وعيه على الفور، مشيرة إلى فشل محاولات إنعاشه التي قام بها مسعفون.


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