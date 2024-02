ثنائية «صلاح وجاكبو» تقتحم تاريخ الدوري الإنجليزي

حقق ثنائي ليفربول محمد صلاح وكودي جاكبو رقما مميزا في تاريخ الدوري الإنجليزي خلال فوز الريدز على برينتفورد برباعية مقابل هدف.

وفقا لموقع «أوبتا» المتخصص في إحصاءات كرة القدم، من خلال محمد صلاح وكودي جاكبو، أصبح ليفربول ثاني فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يجري تبديلان يسجلان ويصنعان هدفا في مباراة واحدة بعد أرسنال ضد فولهام في أكتوبر 2018 بثنائية «أوباميانج ورامسي» ياله من تأثير.

ونجح محمد صلاح الذي شارك بدلا أمام برينتفورد بعد فترة غياب طويلة للإصابة في تسجيل هدفا وصناعة آخر، في فوز ليفربول بنتيجة 4-1.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في الموسم الحالي إلى 15 هدفا ليضيق الفارق مع هالاند متصدر سباق هدافي البريميرليج ولديه 16 هدفا.

2 - Through Mohamed Salah and Cody Gakpo, Liverpool have become just the second team in Premier League history to have two substitutes both score and assist in a single game after Arsenal vs Fulham in October 2018 (Aubameyang & Ramsey). Impact. pic.twitter.com/M3FmtEzMy6