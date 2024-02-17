وزير الدفاع الألماني يطالب الحلفاء الغربيين بالاستعداد لصراع طويل الأمد مع روسيا

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن اعتقاده بأنه يتعين على الحلفاء الغربيين أن يستعدوا لصراع يمتد لعقود مع روسيا.

وقال بيستوريوس في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم السبت إن بناء هيكل أمني أوروبي مشترك لم ينجح لأن الكرملين يسعى إلى استعادة سيطرته على شرق ووسط أوروبا مجددا، وأردف:" للأسف سيتعين علينا التعايش مع خطوط فاصلة في أوروبا خلال العقود القادمة حيث ستكون هناك أوروبا الحرة والديمقراطية من جهة، وروسيا الاستبدادية والمحرضة للحروب من جهة أخرى".

واستطرد الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، حديثه قائلا: "الردع الفعال هو تأمين حياتنا."

وطالب بيستوريوس بالبحث عن التعاون مع شركاء في أفريقيا وتوسيع نطاق هذا التعاون حتى لو لم يستوف هؤلاء الشركاء كل المعايير مشيرا إلى أن ألمانيا على استعداد لإرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى دول أفريقية إذا رغبت هذه الدول في ذلك.

ورأى بيستوريوس أن "تعزيز التعاون يعني أن ننزل من برجنا العاجي، أعني بذلك أن نغادر مناطق الاسترخاء"، وحذر من أنه في حال عدم القيام بذلك، فإن روسيا ستوسع نطاق نفوذها، وقال إن هذا ينطبق أيضا على العتاد العسكري، وصرح بأن ألمانيا لا ترغب أن تقع الأسلحة في الأيدي الخطأ.

وأوضح الوزير: "في الوقت نفسه لا يمكننا أن ننتظر من دول نصف الكرة الأرضية الجنوبى أن تدافع عن نفسها وعن النظام العالمي القائم على القواعد في حال رفضنا إمدادها بالعتاد اللازم".