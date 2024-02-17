 اتفاق تركي ألماني على ضرورة بذل جهود إضافية لإيصال مساعدات غزة - بوابة الشروق
السبت 17 فبراير 2024 10:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

اتفاق تركي ألماني على ضرورة بذل جهود إضافية لإيصال مساعدات غزة

د ب أ
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 9:13 م | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 9:13 م

اتفق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول التركية للأنباء، أن فيدان وبيربوك عقدا لقاء في إطار مؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الـ60 في مدينة ميونخ الألمانية.

وشدد فيدان لنظيرته الألمانية على "ضرورة التحرك الفوري لوقف المجازر المتواصلة في غزة"، مؤكدا أن "استمرار المجازر الإسرائيلية قد يؤدي إلى ردود أفعال مجتمعية في المنطقة".

واتفق الجانبان بحسب المصادر، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، علاوة على مناقشة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

كما بحث فيدان وبيربوك العلاقات التركية الألمانية في إطار حلف شمال الأطلسي "ناتو"، فيما شدد فيدان على إيلاء أنقرة أهمية للتعاون مع برلين في مجال الطاقة.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين تركيا وألمانيا حوالي 50 مليار دولار العام الماضي، ويهدف البلدان إلى زيادة هذا الرقم إلى 60 مليار دولار، وفقا للأناضول

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك