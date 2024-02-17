وزير الخارجية الصيني يدعو إلى تنمية سليمة ومطردة ومستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي، إلى تنمية سليمة ومطردة ومستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية.



وأدلى وانج، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر ميونخ الأمني.



وخلال الاجتماع الذي تم عقده بناء على طلب بلينكن، أجرى الجانبان مناقشات صريحة وموضوعية وبناءة، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وقال وانج، إن الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي جو بايدن، عقدا اجتماعا ناجحا في نهاية العام الماضي، حيث تبادلا وجهات النظر المتعمقة حول القضايا الإستراتيجية والشاملة والتوجيهية في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وتوصلا إلى توافق هام.



وأكد أن المهمة الأكثر أهمية للجانبين في الوقت الحالي هي اتباع التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين لجعل "رؤية سان فرانسيسكو" حقيقة، من أجل تعزيز التنمية السليمة والمطردة والمستدامة للعلاقات الثنائية.