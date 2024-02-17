خمس غارات أمريكية بريطانية تستهدف الحديدة غربي اليمن

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء السبت، عن خمس غارات أمريكية بريطانية استهدفت محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت الجماعة في أكثر من بيان نشرته عبر تطبيق تليجرام إن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف منطقة الكثيب في مدينة الحديدة بغارتين".

وأشارت إلى أنه تم أيضا "شن غارة ثالثة استهدفت منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه، وغارة رابعة على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة".

وأوضحت أن" غارة خامسة استهدفت منطقة رأس عيسى التابعة لمديرية الصليف في المحافظة الساحلية".

ومنذ 12 يناير الماضي تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدعم دولي، شن غارات على مواقع للحوثيين، ردا على هجمات تشنها الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران، على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن كان الأمر مقتصرا على السفن المرتبطة بإسرائيل.