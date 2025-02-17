الرئيس جوزيف عون يؤكد للجنرال لازارو أن لبنان يرفض أي اعتداء على عناصر اليونيفيل

أكّد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، لقائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو، خلال استقباله له اليوم الاثنين، رفض بيروت لأي اعتداء على عناصر اليونيفيل.

واستقبل الرئيس عون الجنرال لازارو الذي اطلعه "على الوضع في الجنوب عشية موعد انسحاب القوات الاسرائيلية وفقا لاتفاق 27 نوفمبر 2024، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد الرئيس عون أن "لبنان، رئيسا وحكومة وشعبا، يرفض أي اعتداء على عناصر اليونيفيل الذين أتوا إلى لبنان للمساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب وتطبيق القرارات الدولية وسقط منهم شهداء قضوا في سبيل الهدف السامي الذي آمنوا به وعملوا على تحقيقه."

وجدّد الرئيس عون أمام الجنرال لازارو "الإعراب عن إدانته للاعتداء الذي تعرض له موكب نائب قائد اليونيفيل على طريق المطار"، مؤكدا أن "التحقيقات جارية مع عدد من الموقوفين لكشف الملابسات وإنزال العقوبات بحق المرتكبين، ويستمر البحث عن متهمين آخرين لتوقيفهم".

وكان عدد من الشبان أقدموا مساء الجمعة الماضي على قطع طريق المطار وعدد من الشوارع في العاصمة بيروت، ومهاجمة موكب لليونيفيل أثناء توجهه إلى مطار بيروت، ما أدى إلى إصابة نائب قائد القوات الدولية، وضابط، احتجاجا على منع طائرة إيرانية على متنها لبنانيون من الهبوط في مطار بيروت.