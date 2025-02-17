عقود أسلحة روسية لـ15 دولة في 2025

قال الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، إن الشركة حققت حجما قياسيا لطلبات شراء الأسلحة في نهاية عام 2024، بـ57 مليار دولار، مشيرًا إلى توقيع عقود جديدة مع 15 دولة صديقة مطلع 2025.

وقال ميخييف في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنك الروسية إنه: "بحلول نهاية عام 2024، وصل حجم دفتر الطلبات لدينا إلى مستوى قياسي جديد بلغ 57 مليار دولار، ويستمر في النمو".

وتابع: "سواء في روسيا أو في الخارج، تم تقديم عدد من العينات الرئيسية للشركاء الأجانب، ويشمل ذلك منظومة "لانتسيت- إي" التي أظهرت أداءها الاستثنائي في الظروف الحقيقية، وطائرة "سو-57" المقاتلة من الجيل الخامس، والمعدات العسكرية التي تم تحديثها للعمليات القتالية الحديثة".

وأفاد ميخييف بأن شركة "روس أوبورون إكسبورت" وقّعت بالفعل عقودًا بقيمة تزيد عن 4.5 مليار دولار مع 15 دولة صديقة بحلول عام 2025.

وأكد ميخييف: "عند التخطيط لأعمال العقود والتوريد مع المؤسسات الصناعية، تأخذ شركة "روس أوبورون إكسبورت" في الاعتبار، بالمقام الأول، مصالح وزارة الدفاع الروسية واحتياجاتها من الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة. ومع ذلك، فقد وصلت صناعة الدفاع الروسية، بما في ذلك شركات "روستيخ"، الآن إلى مستوى الإنتاج، الذي يمكننا من خلاله العمل بثقة مع الشركاء الأجانب بشروط تضمن أوقات تصنيع وتسليم معقولة".

وتشارك شركات الدفاع الروسية بشكل تقليدي على نطاق واسع في أحد أكبر المعارض للمعدات العسكرية، معرض "آيدكس- 2025"، الذي سيقام في الفترة من 17 إلى 21 فبراير في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.