إعلام لبناني: الشخص المستهدف في الغارة الإسرائيلية بصيدا ينتمي لكتائب القسام

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بأن الشخص المستهدف في الغارة الإسرائيلية على صيدا ينتمي لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في لبنان.

وذكرت قناة "الميادين" اللبنانية اليوم أن "معلومات عن أن الشهيد الذي ارتقى في استهداف الاحتلال لسيارة في صيدا هو من كتائب القسام".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في صيدا أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد".

وكانت " الوكالة الوطنية للإعلام" قالت إن "السيارة التي استهدفتها مسيرة معادية كانت تقطع سيرها على الطريق البحري مدخل صيدا الشمالي باتجاه بيروت وقد حولتها النيران إلى بقايا هيكل" .