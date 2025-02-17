وزير البترول: نعمل على تطوير استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة

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قال كريم بدوي وزير البترول، إن مؤتمر إيجيبس للبترول يعقد تحت عنوان بناء مستقبل طاقة آمن ومستدام.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح مؤتمر ومعرض إيجيبس للبترول، اليوم الاثنين، أنه في ظل التوجهات العالمية لتأمين مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة فإن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الكهرباء على تطوير استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة.

وأشار إلى العمل على إطلاق برنامج قومي يضم مختلف أنشطة كفاءة الطاقة، موضحًا أن الدورة الحالية من المؤتمر تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة بما يعزز دور مصر الفعلي كمركز إقليمي للطاقة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025.

ويستمر المؤتمر، خلال الفترة من 17 - 19 فبراير بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.