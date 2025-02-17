اتحادات الأعمال الكورية تعتزم إرسال وفود إلى أمريكا لبحث مشاكل الرسوم الجمركية

تستعد جمعيات واتحادات الأعمال الكورية الجنوبية الرئيسية لإرسال وفود إلى الولايات المتحدة ، لإجراء مناقشات بشأن التعاون الاقتصادي الثنائي في ظل إدارة "دونالد ترامب" الثانية، وفقا لما ذكره مراقبون في مجال الصناعة اليوم الاثنين.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن وفدا من رجال الأعمال بقيادة "تشوي تيه-وون"، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كيه" ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، سيزور واشنطن لمدة يومين ابتداء من يوم الأربعاء؛ حيث سيلتقي الوفد بشخصيات سياسية وتجارية لإجراء مناقشات عن التعاون الاقتصادي.

وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها وفد من رجال الأعمال الكوريين بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه الشهر الماضي.

وقد أمر "ترامب" مؤخرا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم، وكشف عن خطة شاملة لفرض رسوم جمركية بالمثل على جميع الشركاء التجاريين.

وقالت الغرفة إنها ستؤكد أن كوريا الجنوبية قامت باستثمارات قوية في الولايات المتحدة واشترت الكثير من السلع والخدمات الأمريكية خلال فترة حكومة "ترامب" الأولى.

وفي مواجهة الرسوم الجمركية الثقيلة، من المتوقع أن يبحث الوفد عن استراتيجيات للتخفيف من المخاطر التي تواجه الشركات الكورية العاملة في الولايات المتحدة، وسط تزايد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.

كما تخطط الرابطة الكورية للتجارة الدولية لإرسال وفد مكون من 10 أعضاء إلى عدة ولايات في الجزء الجنوبي من الولايات المتحدة في الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو الرابطة مع الحكام والمسؤولين المحليين في الفترة من 15 إلى 23 مارس لاستمالة "ترامب" في سياساته التجارية من خلال الترويج لاستثمارات شركة "سامسونج" للإلكترونيات وغيرها من الشركات الكورية في الولايات الجنوبية، مثل "تكساس" و"تينيسي".