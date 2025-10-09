أردوغان: استقرار وأمن العراق لا ينفصل عن أمن واستقرار تركيا

* الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

- تركيا تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

- إبقاء العراق بعيدا عن دوامة العنف الإقليمي أمر غاية بالأهمية



قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تركيا لا ترى استقرار وأمن العراق منفصلا عن أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس إقليم كردستان شمال العراق نيجيرفان بارزاني في أنقرة، وفق بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وذكر البيان أن الجانبين تناولا العلاقات بين تركيا والعراق والتعاون التركي مع الإقليم والتطورات الحاصلة فيه.

وأكد أردوغان أن تركيا تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، وأن إبقاء العراق بعيدا عن دوامة العنف الإقليمي أمر بغاية الأهمية، مبينا أن أنقرة تتابع الخطوات التي يتخذها إقليم كردستان العراق في هذا الاتجاه.

وشدد على أن أنقرة لا ترى استقرار وأمن العراق منفصلا عن أمن تركيا واستقرارها.

ورحب أردوغان بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان في مجال النفط، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع "طريق التنمية" في الأمد القريب سيكون في مصلحة المنطقة بأكملها.

و"طريق التنمية" طريق بري وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، ويعتبر أحد ركائز ربط تركيا بالمنطقة، كما يُعد من أقصر الطرق التي تربط الخليج العربي بأوروبا.

وأكد أردوغان أن أنقرة عازمة على ضمان نجاح عملية "تركيا بلا إرهاب"، مشيرا إلى أهمية استمرار دعم حكومة إقليم كردستان لوحدة وسلامة أراضي سوريا.

وحضر اللقاء رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة برهان الدين دوران، ومستشار الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمنية عاكف تشاغتاي قليتش.