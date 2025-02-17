ألمانيا ترحل 47 شخصا إلى العراق

رحلت ألمانيا، 47 شخصا من 11 ولاية ألمانية إلى العراق، حسبما أكد متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية في ولاية سكسونيا السفلى اليوم الاثنين.

وبحسب بيانات المتحدث، فإن 16 مرحلا كانوا مقيمين في ولاية سكسونيا السفلى، ولم تعلن الوزارة المزيد من التفاصيل.

وبحسب موقع تتبع الرحلات "فلايت رادار"، فإن رحلة الطيران العارض التابعة لشركة "فريبيرد إيرلاينز" أقلعت في تمام الساعة 18ر9 صباح اليوم (التوقيت المحلي) من هانوفر، بعد أن كان من المفترض أن تقلع الطائرة في تمام الساعة الثامنة صباحا، ولم يتضح بعد سبب هذا التأخير.

ومن المقرر أن تهبط الطائرة في العاصمة العراقية بغداد عقب ظهر اليوم.