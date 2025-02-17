فتح: حرب الإبادة الجماعية انتقلت إلى الضفة الغربية

قال المتحدث باسم حركة فتح في الضفة الغربية ماهر النمورة، إن ما يحدث الضفة يمثل استكمالا لحرب الإبادة الجماعية التي شُنت على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن حرب الإبادة الجماعية انتقلت إلى الضفة الغربية وتحديدًا في مناطقها الشمالية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تشن اجتياحًا غير مسبوق منذ عام 2002 خلال عملية السور الواقي، مؤكدا أن ما يجري هو عدوان حقيقي وحرب إبادة على مخيمات شمال الضفة.

ولفت إلى أن جرافات الاحتلال تعمل على تدمير البيوت وتفجير المباني وشق طرق واسعة بداخل المخيمات رغم أن شوارعها لا تتسع إلا للسير على الأقدام.

ونوه بأن هذه الجرائم يرافقها قتل العديد من الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء العدوان، بجانب اعتقال العشرات في سجون الاحتلال وإصابة المئات.

وأكّد أن الفلسطينيين يتعرضون لتعذيب وتنكيل على يد قوات الاحتلال، ويرافق ذلك ما يقوم به قطعان المستوطنين في كل محافظات الضفة من اعتداءات على الفلسطينيين.