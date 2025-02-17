لاعب الأهلي السابق: الزمالك تعادل أمام بتروجت بـ الحظ

أكد شريف عبدالفضيل نجم الأهلي السابق، أن الزمالك تعادل أمام بتروجت بـ"الحظ"، والفريق البترولي كان يستحق الانتصار لأنه قدم مستوى جيد، مشيرا إلى أن هناك بعض اللاعبين في الأبيض "تأخذ أكبر من حجمها" وتعشق الشو واللقطة فقط، دون تقديم المستوى المأمول داخل الملعب.

قال شريف عبد الفضيل عبر برنامج "بلس 90" على قناة "النهار": "لماذا رحل جروس عن الزمالك؟، هل لمجرد مشكلة مع شيكابالا بعد خروجه من التشكيل مؤخرًا؟!.. أم أنه قرار لجنة التخطيط الموجودة حاليا؟.. وبيسيرو ليس ساحرًا ولن يصنع الفارق في يومين، والتوقيت صعب بكل تأكيد، وكان من الممكن أن ينتظر لحين انتهاء لقاء الأهلي والزمالك".

أضاف: "بيسيرو لا يعرف سوى عبدالله السعيد لأنه كان موجودًا معه في الأهلي، وعبدالله كان الأفضل في لقاء بتروجت، وهناك أخرين أشباح في الملعب وبعضهم فقط يحبون الشو والكاميرات، ولا أعرف من أين جاءوا بتلك الثقة، هو لاعب لا أريد ذكر اسمه".

أتم: "فريق بتروجت يمتلك لاعبين جيدين، مثل مصطفى الجمل الذي سجل الهدف في شباك الزمالك، والفريق البترولي قدم مستوى جيد وكان يمرر الكرة ويشن هجمات طوال الوقت على مرمى الزمالك".