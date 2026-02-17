ماروتشكو: القوات الروسية وسعت المنطقة العازلة في مقاطعة سومي 4 كيلومترات

وسعت القوات الروسية المنطقة العازلة عند تقاطع مقاطعتي سومي وبيلغورود الروسية بنحو 4 كيلومترات، وذلك عقب سيطرتها على بلدة بوكروفكا.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الخبير العسكري أندريه ماروتشكو قوله إن "تحرير بوكروفكا في مقاطعة سومي زاد عمق المنطقة العازلة بأكثر من 4 كيلومترات، كما تم توسيع نطاق السيطرة الروسية"، مشيرا إلى أن عرض الجبهة في هذا القطاع يبلغ نحو 15 كيلومترا.

وأوضح أن "أنجح المحاور حاليا" بالنسبة للقوات الروسية يقع قرب ميخايلوفكا، على امتداد نهر سيروفاتكا، حيث تتقدم الوحدات الروسية وتوسع سيطرتها على ضفتي النهر.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" سيطرت على بوكروفكا في 16 فبراير، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة في أوكرانيا.