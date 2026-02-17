في مسيرة مهنية تمتد لأكثر من ربع قرن، يجمع المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية بين الرؤية الهندسية العالمية والخبرة التنفيذية الواسعة في إدارة المشروعات القومية العملاقة داخل مصر وخارجها، ليتولى اليوم مسؤولية قيادة محافظة الإسكندرية بخلفية فنية وإدارية راسخة.

وُلد المحافظ في 8 يناير 1975، وتخرج في كلية الهندسة المعمارية بـ جامعة الإسكندرية، حيث حصل على بكالوريوس الهندسة بتقدير عام جيد، ونال مشروع تخرجه تقدير امتياز مع ترتيبه الأول على الدفعة عام 1997. كما تلقى تعليمه الأساسي في كلية النصر للبنين “فيكتوريا كوليدج”.

بدأت رحلته العملية مبكرًا داخل شركة المقاولون العرب، وتدرّج في المناصب حتى شغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات التابعة داخل مصر وخارجها، شملت فروع سلطنة عُمان وغينيا، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة نادي المقاولون العرب الرياضي. كما تولّى منصب محافظ القليوبية قبل انتقاله لتولي مسؤولية الإسكندرية.

وعلى مستوى الإنجازات، أشرف المحافظ على تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى، أبرزها الإشراف المباشر على تنفيذ سد جوليوس نيريري في تنزانيا، أحد أضخم مشروعات الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، إلى جانب رئاسته لقطاع الإسكندرية بالمقاولون العرب، حيث تجاوز حجم الأعمال 8 مليارات جنيه خلال أربع سنوات.

وفي الداخل، ارتبط اسمه بمشروعات قومية بارزة، منها أعمال مدينة العلمين الجديدة، وإنشاء الرصيف البحري بطول كيلومتر في ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، ومشروعات الكباري بمحور روض الفرج، فضلًا عن تطوير وحماية ساحل كورنيش الإسكندرية، وتحديث محيط استاد الإسكندرية وحديقة الإسعاف، والمشاركة في تطوير منشآت جامعة الإسكندرية، وإنشاء استاد برج العرب الدولي بسعة 80 ألف متفرج.

كما امتدت خبرته إلى مشروعات الطاقة والبيئة، شملت محطة معالجة الحمأة وإنتاج الكهرباء بمحطة التنقية الشرقية بالإسكندرية، وتطوير وتوسعة المحطة ذاتها، وإدارة مشروعات صوامع الغلال بعدة محافظات، إضافة إلى الإشراف على مأخذ محطة كهرباء أبو قير.

دوليًا، قاد وأدار مشروعات في العراق والسعودية والكويت، شملت تحلية المياه وتطوير الطرق والمشاركة في عطاءات كبرى للمستشفيات والموانئ، مدعومًا بدورات تخصصية وخبرات في التخطيط الاستراتيجي وضبط الجودة والتكلفة، وقدرات قيادية في إدارة فرق عمل متعددة الجنسيات.

وعلى الصعيد الشخصي، يمتلك المحافظ سجلًا رياضيًا مميزًا، حيث كان عضوًا سابقًا بالمنتخب القومي المصري للناشئين في رياضة الجودو، وحصد ميداليات ذهبية في البطولات العربية والدولية.

بهذه الخلفية المتنوعة، يتطلع الشارع السكندري إلى مرحلة جديدة من العمل التنفيذي تعتمد على الخبرة الهندسية والرؤية التنموية الشاملة، بما يعزز مكانة الإسكندرية كإحدى أهم المحافظات الساحلية والاقتصادية في مصر.