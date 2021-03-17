الرئيس الفرنسي يستقبل رئيس الوزراء البولندي اليوم في الإليزيه

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من المقرر أن يزور رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه يوم الأربعاء لبحث قضايا ثنائية وأوروبية ودولية.

وكان مورافيتسكي وماكرون اجتمعا آخر مرة في بداية عام 2020 ، قبل وقت قصير من انتشار فيروس كورونا في أوروبا.

وقال متحدث باسم الحكومة البولندية في بيان ، الثلاثاء، إن جدول أعمال الاجتماع سيشمل التعاون الاقتصادي الثنائي، وكذلك خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي من فيروس كورونا، وسياسة المناخ والتحول في مجال الطاقة، إلى جانب أمور أخرى.

كما سيبحث ماكرون و مورافيتسكي إمكانية تعزيز التعاون فيما بين "مثلث فايمار"، وهو منتدى يضم فرنسا وبولندا وألمانيا، لكنه ظل ساكنا خلال الأعوام القليلة الماضية.

وسيبحث الزعيمان الوضع في بيلاروس حيث يتزايد "القمع" ضد المجتمع المدني والصحفيين وجماعات حقوق الإنسان، حسبما أفاد متحدث باسم الحكومة البولندية.

وعقب الاجتماع مع الرئيس الفرنسي، يعتزم مورافيتسكي كذلك لقاء رجال أعمال فرنسيين ممن يرغبون في الاستثمار في بولندا.