بايدن: يجب على حاكم نيويورك الاستقالة إذا ثبتت عليه مزاعم التحرش الجنسي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب على حاكم نيويورك أندرو كومو أن يستقيل من منصبه إذا ثبتت عليه مزاعم التحرش الجنسي بعدد من النساء.

وبسؤاله خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" إذا كان يجب أن يستقيل كومو في حال ثبوت الادعاءات، رد بايدن قائلا: "نعم".

وقال بايدن إنه يتوقع أيضا أن ينتهي المطاف ربما بمحاكمة كومو أيضا.

وكان الرئيس الأمريكي قال للصحفيين يوم الأحد إنه ينتظر إجراء تحقيق.

واتهمت سبع نساء ، كومو بسوء السلوك الجنسي والسلوك غير المناسب في مكان العمل. ومع ذلك ، رفض كومو مرارا الاستقالة ونفى تلك الاتهامات.