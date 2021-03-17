أوغندا تعتزم اقتراض 130 مليون دولار من السوق المحلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم الحكومة الأوغندية اقتراض 130 مليون دولار من الأسواق المحلية لتمويل حصتها الأولية من خط أنابيب لتصدير النفط الخام تطوره شركة توتال، وتبلغ تكلفته 5ر3 مليار دولار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البرلمان أن وزارة المالية تعتزم مطالبة النواب بالموافقة على تمويل الخط الذي سيصل طوله إلى 1443 كيلومترا (897 ميلا).

وستمتلك شركة النفط الوطنية الأوغندية، الحكومية، في البداية حصة بنسبة 15% في خط الأنابيب، الذي سيربط مدينة هويما بالمنطقة النفطية في البلاد بميناء تانجا على ساحل المحيط الهندي في تنزانيا.

وتتولى شركة توتال الفرنسية العملاقة قيادة المشروع، مع شركاء آخرين من بينهم شركة "كنوك" الصينية والحكومة التنزانية.

وتخطط أوغندا لبدء ضخ النفط الخام بحلول عام 2024، وتشير التقديرات إلى أنها تمتلك موارد نفطية بنحو ستة مليارات برميل. وسيكون خط الأنابيب قادرا على تصدير 216 ألف برميل يوميا، بينما ستضخ الحقول أيضا 60 ألف برميل للتكرير لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.