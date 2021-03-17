قامت السلطات الصحية الكندية بحقن 24ر3 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19 حتى الآن، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بنحو 101 ألف و874 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر عاما واحدا وخمسة أشهر لتطعيم 75 % من السكان بلقاح يتكون من جرعتين.

وبدأت التطعيمات منذ حوالي 12 أسبوعا في البلاد.

من جهة أخرى، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 921الف و263 حالات فضلا عن 22509 حالات وفاة، وقد مر عام و7 أسابيع منذ أن تم تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم تعد تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.