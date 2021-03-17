رئيس البرلمان الأوكراني: نعتمد على التعاون الدفاعي والأمني مع الولايات المتحدة

أكد رئيس البرلمان الأوكراني دميترو رازومكوف، أن أوكرانيا تتطلع إلى تعاون مثمر مع الولايات المتحدة وخاصة في البعد البرلماني ومجالي الدفاع والأمن.



وقال رازومكوف، خلال اتصال هاتفي مع السيناتور الأمريكي روب بورتمان، إن "أوكرانيا تقدر دعم الكونجرس الأمريكي لها من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، نحن ممتنون لدعم المبادرات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز المساعدة لأوكرانيا وبشكل خاص في مجالي الأمن والدفاع"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، في نسختها باللغة الإنجليزية.



كما توجه رئيس البرلمان الأوكراني بالشكر إلى بورتمان لمساهمته الشخصية المهمة في تشكيل مؤسسة برلمانية قوية للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وزيادة تطوير التعاون والتفاعل متبادل المنفعة.



وأكد رازومكوف خلال المحادثة أن أوكرانيا حددت اتجاهها الجيوسياسي والتكامل الأوروبي والأوروبي أطلسي، مشيرا إلى امتنانه للدعم الأمريكي في هذا الشأن.



وأعرب رئيس البرلمان الأوكراني عن أمله في التغلب على عواقب وباء فيروس كورونا قريبا، وتكثيف التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة، وخاصة بين المجموعات البرلمانية ولجان الشؤون الخارجية.



كما ناقش الطرفان التعاون في قطاع الطاقة ومواجهة بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، وأشار رازومكوف إلى أن مسألة أمن الطاقة هي أحد العناصر المهمة للأمن القومي لأوكرانيا، وشكر الولايات المتحدة على سياسة العقوبات الخاصة بها على نورد ستريم 2.



وفي هذا الصدد قال رازومكوف: "لقد شعرت أوكرانيا مرارا أن هذا المشروع الاقتصادي أصبح عنصرا للضغط والتأثير السياسي وليس الاقتصادي، ويستخدم في كثير من الأحيان كآلية للابتزاز، لذلك أنا مقتنع بأنه يجب علينا توحيد جهودنا في عرقلة تنفيذ هذا المشروع".



كما أعرب عن أمله في أن تستمر الولايات المتحدة في ضمان فرض عقوبات على مشروع نورد ستريم 2، مما يجعل من المستحيل إكماله.



وأعرب رازومكوف عن امتنانه لسياسة العقوبات الأمريكية ضد روسيا، وأشار إلى أن تحقيق السلام في دونباس لا يزال يمثل أولوية رئيسية للبرلمان الأوكراني والشعب الأوكراني.



ومن جانبه، أكد السيناتور الأمريكي روب بورتمان أن الولايات المتحدة ستدعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، كما أعرب عن دعمه لمواجهة بناء وإطلاق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.