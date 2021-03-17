مودي يلتقي رؤساء حكومات الولايات الهندية مع استمرار تزايد إصابات كورونا

تتزايد الإصابات بفيروس كورونا بشكل مستمر في الهند، حيث سجلت البلاد ما يقرب من 30 ألف حالة جديدة اليوم الأربعاء، وهي أكبر قفزة لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ويعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا مع رؤساء حكومات الولايات لمناقشة تدابير معالجة القفزة الجديدة في الإصابات، والتي جاءت بعد تباطؤ الوباء في يناير.

وقالت وزارة الصحة الاتحادية في نشرتها الأحدث إنه تم تسجيل 28 ألفا و903 حالات إصابة جديدة و188 حالة وفاة منذ أمس الثلاثاء.

وتركز نحو 84% من الحالات في ست ولايات: ماهاراشترا وكيرالا والبنجاب وكارناتاكا وجوجارات وتاميل نادو.

وسجلت الهند إجماليا يزيد على 4ر11 مليون حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وهو أكبر عدد بعد الولايات المتحدة والبرازيل، كما سجلت إجمالي 159 ألفا و44 حالة وفاة.

وبدأت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة في إطلاق التطعيم ضد كورونا في 16 يناير، وتسارعت عمليات التطعيم بعد بداية بطيئة.

وتم إعطاء ما يزيد قليلا على 35 مليون جرعة من اللقاحات حتى الآن، حيث حصل 2ر6 مليون شخص، معظمهم من العاملين في مجال الصحة والعاملين في الخطوط الأمامية، على الجرعتين .