عمدة ماريوبول: السماح للسيارات الخاصة بمغادرة المدينة المحاصرة

قال فاديم بويتشينكو عمدة مدينة ماريوبول، إنه تم السماح للسيارات الخاصة بمغادرة المدينة المحاصرة.

وأضاف أن نحو 6500 سيارة غادرت ماريوبول خلال اليومين الماضيين، ولكن لم يحدث وقف إطلاق نار لذلك اضطر المدنيون للخروج من المدينة أثناء القصف.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال إن الممر الإنساني لم يعمل أمس الأربعاء. كما أضاف أن الجيش الروسي لم يتوقف عن القصف.

وأضاف أن الجانب الأوكراني كان على استعداد للإجلاء، ولكنه لن يعرض المواطنين للقصف في الشوارع.

وقال زيلينسكي إن أكثر من 6000 من سكان ماريوبول، بينهم 2000 طفل، تم نقلهم خلال الـ24 ساعة الماضية.