بايدن: «بوتين ديكتاتور قاتل وبلطجي يشن حربا غير أخلاقية»

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه "ديكتاتور قاتل".



وقال بايدن في واشنطن اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بـ"عيد القديس باتريك" إن "الجمهورية تقف جنبا إلى جنب ضد ديكتاتور قاتل، وبلطجي خالص يشن حربا غير أخلاقية ضد شعب أوكرانيا." ثم أضاف لاحقا "يدفع بوتين ثمنا باهظا جراء عدوانه".



وصعد الرئيس الأمريكي، من لهجته أمس الأربعاء ووصف بوتين بأنه "مجرم حرب".



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في وقت لاحق إن بايدن كان يتحدث من القلب.



وتحدث بايدن عن "منعطف تاريخي" في ظل العدوان الروسي على أوكرانيا، وقال إن ذلك يحدث فقط كل عدة أجيال.



وقال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أننا في خضم صراع أصيل بين الأنظمة الاستبدادية والديمقراطية، وما إذا كان يمكن للأنظمة الديمقراطية أن تستمر من عدمه".