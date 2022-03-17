 روسيا تنشر رسالة في مجلس الأمن حول القصف الأوكراني على دونيتسك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تنشر رسالة في مجلس الأمن حول القصف الأوكراني على دونيتسك

أ ش أ
نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 10:01 ص | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2022 - 10:01 ص

نشرت روسيا، رسالة في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن القصف الصاروخي الأوكراني على مدينة دونيتسك، يوم الاثنين الماضي.

وأوضحت الرسالة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، أن صاروخا مزودًا برأس عنقودي تم إطلاقه على حي سكني في دونيتسك من منطقة تقع تحت سيطرة السلطات الأوكرانية؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين، مشيرة إلى خلو الحي من أي مواقع عسكرية.

وشددت الرسالة على أن الهجوم الصاروخي يعد "خرقا خطيرا للقانون الإنساني وعملا إرهابيا وجريمة حرب ضد المدنيين" مؤكدة أن الصاروخ المستخدم في الهجوم ليس ضمن ترسانة الجيش الروسي.


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