مقاطعة هاينان الصينية تخطط لتركيب 20 ألف ركيزة شحن جديدة خلال عام 2022

تخطط مقاطعة هاينان في جنوب الصين، لتركيب 20 ألف ركيزة شحن جديدة خلال عام 2022، كجزء من الجهود التي تبذلها لزيادة الترويج لمركبات الطاقة النظيفة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس.

وورد في خطة صادرة عن "لجنة التنمية والإصلاح بمقاطعة هاينان"، أنه يجب أن تكون جميع المدن والمحافظات والبلدات في هاينان مجهزة بركائز شحن بحلول نهاية العام الحالي، كما يتعين أن يكون هناك محطة شحن بها خمس ركائز لدى 30% على الأقل من البلدات في مدن ومحافظات المقاطعة.

وجاء في الخطة أن المقاطعة سوف تسرع من وتيرة تأسيس البنية التحتية للسيارات الكهربائية من خلال تركيب المزيد من ركائز الشحن في المناطق الريفية والمجمعات السكنية ومراكز خدمة الطرق السريعة.

وتعهدت هاينان بالتخلي التدريجي عن مبيعات المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود الزيتي في جميع أنحاء المقاطعة بحلول عام 2030.