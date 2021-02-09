 مصرع طالب لسقوط أسانسير به من الدور السابع في كفر الشيخ - بوابة الشروق
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مصرع طالب لسقوط أسانسير به من الدور السابع في كفر الشيخ

جثة . أرشيفية
جثة . أرشيفية
محمد نصار
نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 12:35 م | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2022 - 12:35 م

لقي طالب جامعي مصرعه، منذ دقائق، لسقوط أسانسير من الدور السابع بأحد الأحياء بمدينة كفر الشيخ، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير إدارة الأمن، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، إشارة من مأمور قسم أول تفيد بسقوط أسانسير بأحياء أحياء مدينة كفر الشيخ، وكان بداخله شاب، أدى لوفاته.

وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث، وتم نقل جثمانه لمستشفى كفر الشيخ، وتبين مصرع أحمد السيد زكريا، 25 سنة، طالب بمعهد العالمية للكمبيوتر تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ تحت تصرف النيابة العامة.

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