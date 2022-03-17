نشر ناشطون ووسائل إعلام أوكرانية، مقطعاً مصوراً لاستهداف دبابة روسية بأربعة صواريخ مضادة للدروع، أثناء دخولها مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرق البلاد، ما أدى الى تدميرها واحتراقها وهروب جندي منها.

وبحسب لقطات جوية نشرتها كتيبة «آزوف» بالحرس الوطني الأوكراني، فإن الدبابة كانت تحمل علامة حرف «Z» بالإنجليزية، وهي العلامة التي جرى رصدها على مدرعات القوات الروسية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وأشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إرسال خطاب إلى روسيا يدعو للقاء ممثلين عن الأجهزة الروسية المختصة وبحث الوضع في أوكرانيا.

وقدمت أوكرانيا، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للاعتراف باختصاص المحكمة في الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها منذ 21 نوفمبر 2013.

من جهته، رفض الكرملين رفضا قاطعا تصريحات خان، حول الأسباب التي تثار بموجبها هذه القضية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تبرر إطلاقها بغية الدفاع عن أمنها وردّ العدوان عن مواطنيها.