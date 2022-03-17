الصين ترفض اتهام بلينكن بأنها لا تتصرف وفقا لميثاق الأمم المتحدة

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إنها ترفض بشدة تعليق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن عدم رغبة الصين في إدانة روسيا يتعارض مع موقف بكين بشأن ميثاق الأمم المتحدة.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، صباح الخميس، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي دوري، أن «الصين تؤمن دائمًا بضرورة التمسك بسيادة الدول ووحدة أراضيها».

وفي مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة، أمس الأربعاء، قال بلينكن إن «عدم وقوف الصين بقوة ضد العدوان الروسي على أوكرانيا، يتعارض مع التزامات الصين كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي المسؤول عن الحفاظ على السلام والأمن».

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن «الأمر يتعارض تمامًا مع ما تقوله الصين وتكرره مرارا وتكرارا، حول قدسية ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية، بما في ذلك سيادة الدول».

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وأشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إرسال خطاب إلى روسيا يدعو للقاء ممثلين عن الأجهزة الروسية المختصة وبحث الوضع في أوكرانيا.

وقدمت أوكرانيا، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للاعتراف باختصاص المحكمة في الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها منذ 21 نوفمبر 2013.

من جهته، رفض الكرملين رفضا قاطعا تصريحات خان، حول الأسباب التي تثار بموجبها هذه القضية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تبرر إطلاقها بغية الدفاع عن أمنها وردّ العدوان عن مواطنيها.