قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، نقلة نوعية في مسيرة الحياة السياسية والحزبية في مصر، وخطوة تعزز أوجه التعاون بين حزب الأغلبية وبين كافة الأحزاب.

وأكدت "نورا علي" ،في تصريح لها، أن المنتدى يهدف في مقامه الأول نحو فتح حوار موسع مع الحكومة يستهدف ترسيخ وتوحيد كافة الجهود في جميع المجالات من أجل مصلحة المواطن، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أن عقد المنتدى بالغردقة رسالة دعم كبيرة وخطوة رائعة لتنشيط السياحة الداخلية، ورفع معدلات السياحة الوافدة، ومنصة رائعة لعرض استقرار وجمال المقصد السياحي المصري.

وثمنت رئيس لجنة السياحة، كافة الموضوعات وورش العمل المنعقدة بالمنتدى، حيث إن جميعها تتعلق بملفات حيوية وقطاعات استراتيجية بالدولة تتعلق بشكل مباشر بحياة المواطنين.

يذكر أن المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، يعقد بمدينة الغردقة، في الفترة من ١٦ وحتى ٢٠ مارس الجاري، بحضور ٦ وزراء.