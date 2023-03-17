افتتاح مسجدين ببورسعيد ودمياط استعدادا لشهر رمضان المبارك

افتتحت، اليوم الجمعة، محافظتا بورسعيد ودمياط، مسجدين، بعد أعمال تطوير ورفع كفاءتهما، ليصبحا جاهزين لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ففي بورسعيد، افتتح المحافظ عادل الغضبان، اليوم، مسجد "النصر" بمنطقة القابوطي بالمحافظة، وذلك بعد أعمال تطوير ورفع كفاءة المسجد، بتكلفة 6 ملايين جنيه، على مساحة 600 متر.

وأعرب المحافظ -في بيان، اليوم- عن سعادته البالغة بأعمال تطوير بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه، ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم، مشيدًا بأعمال تطوير ورفع كفاءة المسجد، والتي تمت على أعلى مستوى.

وأكد أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد، وتجديد الخطاب الديني، والعمل على نشر الوسطية.

وأدى محافظ بورسعيد صلاة الجمعة، في حضور وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد الدكتور جمال عواد، وعدد كبير من أهالي القابوطي.

واستمع المحافظ لخطبة الجمعة، والتي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، مؤكدا تقديم كافة الدعم لمديرية الأوقاف بالمحافظة في خطتها لتطوير ورفع كفاءة العديد من المساجد بنطاق المحافظة.

وفي دمياط، أعلنت مديرية الأوقاف، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد طاحون بمدينة كفر سعد، بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتجديد الخاصة بالمسجد، ليصبح جاهزا لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه "إحلال وتجديد"، ليصل عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ 2020 إلى 80 مسجدًا.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بدمياط الشيخ محمد سلامة- في بيان، اليوم- إن وزارة الأوقاف حريحة كل الحرص على الانتهاء من المساجد، التي يتم ترميمها قبل شهر رمضان؛ حتى يتمكن المصلون من أداء الصلاة فيها خلال الشهر الكريم.

وألقى خطبة الجمعة في مسجد طاحون الشيخ محمد سلامة، بعنوان (التكافل المجتمعي واجب) في حضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات السياسية والشعبية بالمحافظة.