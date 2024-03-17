سلمى أبو ضيف تُفاجأ بأن خالها مازال على قيد الحياة في الحلقة السابعة من أعلى نسبة مشاهدة

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» بطولة سلمى أبوضيف، بدخول «شيماء ــ سلمى أبوضيف» حفلة «كاميليا ــ هند عبدالحليم»، لتبدأ الدخول لعالم التيك توكرز وتعرف تفاصيل حياتهم.

ويراقب على زوج شقيقتها «آمال ــ اسلام ابراهيم»، لاخط سير «شيماء ــ سلمى أبوضيف» ويذهب ورائها للحفل محاولا الدخول.

وتنتهي أحداث الحلقة برسالة تأتي لشيماء من رقم مجهول يقول لها فيها أنه يفضحها إذا لم تأتي له في الحال، وتذهب لتفاجئ بخالها «بندق ــ محمد فهيم» لم يموت.

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، من بطولة سلمى أبو ضيف، وليلى أحمد زاهر، وفرح يوسف, وجلا هشام، وانتصار، ومحمد محمود، وأحمد فهيم، وإسلام إبراهيم، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.