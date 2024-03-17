وزير المالية التركي يسلط الضوء على استقلالية سياسة البنك المركزي

يتمتع البنك المركزي التركي، باستقلالية فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبطاء معدلات التضخم، بحسب ما ذكره وزير المالية التركي محمد شيمشك، الذي يقود عملية إصلاح شاملة منذ إجراء الانتخابات العامة في مايو الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الخزانة والمالية، قوله لقناة "كانال 7" التلفزيونية اليوم الأحد، إن البنك المركزي لديه الحرية المطلقة إذا جاز التعبير.. سيقومون بكل ما هو ضروري من أجل تقليل التضخم".

جدير بالذكر أن هناك مسئولين بارزين في البنك المركزي - تم تعيينهم بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان بهدف السعي للعودة إلى صنع السياسات السائدة - تعرضوا مؤخرا لانتقادات لأنهم ظهروا وكأنهم يبتعدون عن العقيدة التقليدية من خلال التركيز على إجراءات تشديد بديلة.